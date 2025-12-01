Galatasaray'dan son 10 derbide Kadıköy’de 1 yenilgi

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 10 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 

Sarı-kırmızılılar derbiden 1-1’lik skorla berabere ayrıldı ve rakibine karşı buradaki iyi performansına devam etti. Aslan, ezeli rakibine karşı konuk olduğu son 10 derbide sadece 1 kez mağlup oldu.
 

Galatasaray 2017-2018 sezonundan itibaren Kadıköy’de 9'u Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.