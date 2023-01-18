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Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi galibiyet serisi

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere çıktığı son 11 maçı kazanan Galatasaray, resmi müsabakalarda son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine imza attı.

Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi galibiyet serisi

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yenilenen kadrosuyla sezona başlayan , 'deki son 8, Türkiye Kupası'nda ise son 3 müsabakasından galibiyetle ayrılarak 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALAMIŞTI

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, 1988 yılında resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

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