Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de akıma katıldı. Bir Rus yıldız adayı da Kadıköy'e
19.11.2026 09:15
Son Güncelleme: 19.11.2026 11:02
Aleksey Batrakov transferi, Avrupa basınında da geniş yer bulmuştu.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un ardından Fenerbahçe de Rus pazarına açıldı ve hedefini belirledi.
Liglere verilen milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler Süper Lig'e çevrilirken, kulüpler bir yandan da transfer çalışmalarına start verdi.
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un gösterdiği performans beğeni toplarken Fenerbahçe de rotasını Rusya'ya çevirdi.
İddiaya göre sarı-lacivertliler, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak için CSKA Moskova ile görüşmelere başladı.
Matvey Kislyak'ın adı, son dönemlerde Türkiye'den birçok kulüple anılıyor.
Rus ekibinin, orta saha oyuncusu için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bedel talep ettiği öne sürülürken Fenerbahçe'nin bu meblağı düşürmek için çabaladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulübün orta sahada öncelikli hedefinin Kislyak olduğu öğrenilirken, transferin olumsuz sonuçlanması durumunda alternatiflerin belirlendiği kaydedildi.
Genç futbolcunun adı son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.
TÜRKİYE İÇİN KONUŞMUŞTU
Kislyak, "Türkiye'den transfer teklifleri olduğu ve hatta yolu yarıladıkları yazıldı, okudun mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Okudum. (Gülerek) Bununla ilgili her gün bana yazıyorlar. Üç kulüp beni istiyormuş; Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş."
Kislyak daha sonra "Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir teklif gelirse bunu değerlendirir misiniz?" sorusunu ise "Evet, CSKA ve ben kesinlikle gelen her teklifi değerlendireceğiz." diye cevaplamıştı.
Matvey Kislyak ile Aleksey Batrakov'un yakın arkadaş olduğu biliniyor.
SEZON PERFORMANSI
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 18 maçta 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kislyak'ın Rus ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
KISLYAK'IN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Rusya'da Chertanovo altyapısında başlayan Kislyak, 2020'nin ocak ayında CSKA altyapısına transfer oldu.
Yaklaşık 4 yıl boyunca CSKA'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Kislyak, 2024'ün ocak ayında A Takım'a yükseldi.
CSKA Moskova formasıyla 99 maça çıkan Kislyak, 13 gol - 12 asistlik bir skor katkısı sağladı.
Rusya Milli Takımı'nın da formasını terleten genç futbolcu, şu ana kadar 13 maça çıktı ve 2 gol attı.
Kislyak, 2024'ün ocak ayında 250 bin euro olarak gösterilen piyasa değerini 25 milyon euro'ya kadar yükseltmeyi başardı.