Rus ekibinin, orta saha oyuncusu için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bedel talep ettiği öne sürülürken Fenerbahçe 'nin bu meblağı düşürmek için çabaladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün orta sahada öncelikli hedefinin Kislyak olduğu öğrenilirken, transferin olumsuz sonuçlanması durumunda alternatiflerin belirlendiği kaydedildi.

Genç futbolcunun adı son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

TÜRKİYE İÇİN KONUŞMUŞTU

Kislyak, "Türkiye 'den transfer teklifleri olduğu ve hatta yolu yarıladıkları yazıldı, okudun mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Okudum. (Gülerek) Bununla ilgili her gün bana yazıyorlar. Üç kulüp beni istiyormuş; Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş."

Kislyak daha sonra "Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir teklif gelirse bunu değerlendirir misiniz?" sorusunu ise "Evet, CSKA ve ben kesinlikle gelen her teklifi değerlendireceğiz." diye cevaplamıştı.