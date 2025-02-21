Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

Galatasaray Kulübü, operasyon başlatılan bir döner restoran zinciriyle sponsorlukları oldukları iddialarını yalanladı.



Sarı kırmızılılar bu şirket ile kulübü iltisaklı gösterenler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını da açıkladı.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."