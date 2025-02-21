Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması
Galatasaray Kulübü, operasyon başlatılan bir döner restoran zinciriyle sponsorluklarının bulunmadığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, operasyon başlatılan bir döner restoran zinciriyle sponsorlukları oldukları iddialarını yalanladı.
Sarı kırmızılılar bu şirket ile kulübü iltisaklı gösterenler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını da açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."
NE OLMUŞTU?
390 şubeli döner restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatılmış, 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmıştı.
Zincirin, şubeleri aracılığıyla, yurtiçi ve yurtdışı para transferleri yaparak örgüte hizmet ettiği belirlenmiş ve mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) bir süredir şirketi takip ettiği anlaşılmıştı. Bu şirketle Galatasaray Kulübü'nün sponsorluk anlaşmasının olduğu da iddia edilmişti.
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