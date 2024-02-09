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Galatasaray'dan stat başvurusu: Ankaragücü maçı farklı statta oynanabilir

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag mücadelesinin ardından Süper Lig'de Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nun zeminindeki elverişsiz durum nedeniyle bu maçı farklı bir statta oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracak.

Galatasaray'dan stat başvurusu: Ankaragücü maçı farklı statta oynanabilir

, Eryaman Stadındaki zeminin elverişli olmaması nedeniyle stat değişikliği için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. 

Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Çarşamba günü Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Avrupa Ligi mücadelesinin ardından Trendyol 'in 26. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

TFF'YE STAT BAŞVURUSU

Eryaman Stadyumu'nun zeminindeki bozukluk nedeniyle Galatasaray'ın Ankaragücü maçını farklı bir statta oynamak için TFF'ye başvuru yapacağı belirtildi.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HANGİ STATTA OYNANACAK? 

Ankaragücü - Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. 

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