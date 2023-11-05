Galatasaray'dan Süper Kupa hamlesi

Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da başlayacak toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.



TÜRKİYE'DE OYNANMASI İÇİN MÜZAKEREYE AÇILACAK

Toplantıda, TFF Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasına ilişkin kulüp tarafından gerekli girişimlerin yapılması hususunun, divan üyelerinden gelen yazılı talep doğrultusunda müzakereye açılacağı belirtildi.



Divan kurulunda ayrıca kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verileceği aktarıldı.

