Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak Süper Kupa kararı

Galatasaray Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması kararını kabul etmediğini belirtti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE DE ARABİSTAN'DA OYNANMAMASI ÖNERGESİNİ KABUL ETTİ
Fenerbahçe, dün düzenlediği Divan Kurulu toplantısında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etmişti.
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