Galatasaray'dan sürpriz isme yakın takip: Uçuş hazırlandı, heyet Brezilya'ya gitti!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle dikkat çeken sarı-kırmızılılarda kaleci transferinin yanı sıra savunmaya düşünülen isim de ortaya çıktı. Galatasaray'ın Brezilya ekibi Internacional'de forma giyen 23 yaşındaki stoper Vitao'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Internacional'in Flamengo ile oynayacağı kritik maçta Galatasaray'ın Vitao'yu yakından takip edeceği ifade edildi.



Haberin devamında sarı-kırmızılı kulübün, geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki futbolcu için bir ön görüşme yaptığı ve yakın zamanda resmi teklifle masaya oturmayı planladığı aktarıldı.



Genç futbolcunun Avrupa'dan birçok talibinin olduğu kaydedilirken, henüz Internacional'e gelen resmi bir teklifin bulunmadığı vurgulandı.