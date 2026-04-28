Galatasaray'dan taraftara açık antrenman kararı
28.04.2026 16:46
Galatasaray daha öncede taraftarıyla birlikte idman yapmıştı.
Şampiyonluk için son 90 dakikası kalan Galatasaray, yarın taraftara açık antrenman yapacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki antrenman saat 20.00'de başlayacak.
Antrenmanı takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerini bu gece saat 23.00'ten itibaren GSPlus uygulamasını indirerek passo.com.tr, passo uygulaması ve Aslanlı Yol bilet satış gişelerinden ücretsiz alabilecek.
Sarı kırmızılı ekip cumartesi akşamı Samsunspor deplasmanında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.