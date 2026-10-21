Galatasaray'dan taraftarına haritalı uyarı. Kortej halinde 15 dakika yürüyecekler

GALATASARAY 'IN FRANSA KARNESİ

Galatasaray, Fransa ekibi Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Lille, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'da mücadele ettiği 115. farklı takım olacak



Türk ekipleriyle daha önce 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 2019-20 sezonunda çok başarılı bir dönem geçirdiği Lille'e bu sefer rakip olacak.



İSTATİSTİKLER GALATASARAY'IN ALEYHİNE

Euro Cup History'nin analizine göre, her ne kadar galibiyete ihtiyacı olsa da istatistikler Galatasaray'ın işinin zor olduğunu gösteriyor.

Fransız kulüplerine karşı daha önce oynanan 22 maçta Galatasaray 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Bu istatistik, Fransız rakiplerine karşı oynarken Galatasaray'ın üç puan kazanmasından ziyade puan kaybetme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Lille, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında karşılaştığı altıncı Fransız takımı olacak. Alınacak sonucun ötesinde, bu maç Galatasaray için tarihsel bir anlam da taşıyor; zira bu, kulübün Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşması olurken, kıta genelindeki 115. farklı rakibiyle oynayacağı bir mücadele olacak.