Galatasaray'dan taraftarına haritalı uyarı. Kortej halinde 15 dakika yürüyecekler
21.10.2026 11:25
Son Güncelleme: 21.10.2026 11:31
Galatasaray Devler Ligi'nde üçüncü hafta maçına çıkacak.
Galatasaray, Lille maçı öncesi harita paylaşarak taraftarlarını bilgilendirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak.
Mücadele öncesi sarı kırmızılılardan taraftarına uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada harita paylaşılarak şu bilgiler verildi:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim Çarşamba günü (bugün) oynayacağımız Lille maçına gidecek taraftarımız için stadyum kapısı açılış saati yerel saat ile 16.45 olarak belirlenmiştir.
Toplanma alanı olan Grand’Place Lille'in yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan yerel saat ile en geç 15.45’te hareket edilmesi tavsiye edilmiştir.
Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürümenin ardından stadyuma ulaşabilecek olan taraftarımıza, hem bilet hem de üst araması yapılacağı bildirilmiştir.
Taraftarlarımız, görselde belirtilen kapılardan stadyuma alınacaktır. Taraftarımızın misafir tribünü haricinde bir yere girmesi yasaklanmıştır.
Galatasaray'ın yayınladığı harita.
GALATASARAY'IN FRANSA KARNESİ
Galatasaray, Fransa ekibi Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Lille, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'da mücadele ettiği 115. farklı takım olacak
Türk ekipleriyle daha önce 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 2019-20 sezonunda çok başarılı bir dönem geçirdiği Lille'e bu sefer rakip olacak.
İSTATİSTİKLER GALATASARAY'IN ALEYHİNE
Euro Cup History'nin analizine göre, her ne kadar galibiyete ihtiyacı olsa da istatistikler Galatasaray'ın işinin zor olduğunu gösteriyor.
Fransız kulüplerine karşı daha önce oynanan 22 maçta Galatasaray 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Bu istatistik, Fransız rakiplerine karşı oynarken Galatasaray'ın üç puan kazanmasından ziyade puan kaybetme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Lille, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında karşılaştığı altıncı Fransız takımı olacak. Alınacak sonucun ötesinde, bu maç Galatasaray için tarihsel bir anlam da taşıyor; zira bu, kulübün Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşması olurken, kıta genelindeki 115. farklı rakibiyle oynayacağı bir mücadele olacak.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina."
Galatasaray da Fransız takımlarına karşı 22 maçta 10 yenilgi aldı.