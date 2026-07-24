Galatasaray'dan tatsız prova. Monza karşısında mağlubiyet
24.07.2026 21:00
Son Güncelleme: 24.07.2026 22:53
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında İtalya'nın Monza ekibiyle karşı karşıya geldi.
Raiffeisen Arena'da oynanan müsabaka, Monza'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Carboni ve 49. dakikada Cutrone kaydetti.
Bu skorun ardından Galatasaray, Avusturya'daki kampının ilk hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaraylı Renato Nhaga.
ÜMRANİYESPOR'U FARKLI YENMİŞTİ
Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşmış ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Galatasaray'ın oynayacağı hazırlık maçları:
27 Temmuz Pazartesi (TSİ 21.00)
Galatasaray-Venezia FC
8 Ağustos Cumartesi (TSİ 21.00)
Galatasaray-Villarreal CF
KAMP KADROSU
Sarı-kırmızılıların Avusturya kampı kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.