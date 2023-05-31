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Galatasaray'dan TFF'ye derbi için şampiyonluk kupası başvurusu

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupasını kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Galatasaray'dan TFF'ye derbi için şampiyonluk kupası başvurusu

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Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldırmak istiyor.

TFF'YE BAŞVURU

Bir yandan derbi hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızı ekip, kupa için de geri sayıma geçti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

UEFA Avrupa Ligi Finali için Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF yönetim kurulu ile bu kararı paylaşarak, sarı-kırmızılılara bildireceklerini ifade etti.

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