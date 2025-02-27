Galatasaray'dan TFF'ye Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat şikayeti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan müsabaka sonrasında yapılan açıklamalar gündeme damga vurmuştu. Sarı - kırmızılı kulüpten Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat için dikkat çeken bir hareket geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşmıştı. RAMS Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan çıkmadı. 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabaka sonrası yaşananlarsa spor gündemini uzun süre meşgul etmişti.
Sarı - kırmızılı kulüp, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonunda kullandığı ifadelerle ilgili olarak hukuki yollardan şikayette bulunacağını açıklamıştı. Takvim'in haberine göre Galatasaray, sarı - lacivertlilerden Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat için de federasyona gitti.
"HAKARET VE KÜFÜR" ŞİKAYETİ
Haberin devamında sarı - kırmızılıların Mert Hakan için hakaret, İrfan Can için ise küfür nedeniyle TFF'nin hukuk departmanına resmi olarak şikayet ettiği belirtildi.
EMSAL: MAURO ICARDI
Ayrıca Galatasaray'ın iki futbolcu için verdiği şikayet dosyasında Mauro Icardi'nin aldığı cezanın emsal olarak gösterildiği kaydedildi.
Sarı - kırmızılı kulübün şikayet sonrası TFF'nin alacağı reaksiyonu bir an önce beklediği ifade edildi.
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