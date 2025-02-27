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Galatasaray'dan TFF'ye Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat şikayeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan müsabaka sonrasında yapılan açıklamalar gündeme damga vurmuştu. Sarı - kırmızılı kulüpten Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat için dikkat çeken bir hareket geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat şikayeti

ile , Trendyol 'in 25. haftasında kozlarını paylaşmıştı. RAMS Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan çıkmadı. 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabaka sonrası yaşananlarsa spor gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Sarı - kırmızılı kulüp, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonunda kullandığı ifadelerle ilgili olarak hukuki yollardan şikayette bulunacağını açıklamıştı. Takvim'in haberine göre Galatasaray, sarı - lacivertlilerden Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat için de federasyona gitti.

"HAKARET VE KÜFÜR" ŞİKAYETİ

Haberin devamında sarı - kırmızılıların Mert Hakan için hakaret, İrfan Can için ise küfür nedeniyle TFF'nin hukuk departmanına resmi olarak şikayet ettiği belirtildi.

Galatasaray'dan TFF'ye Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat şikayeti - 1

EMSAL: MAURO ICARDI

Ayrıca 'ın iki futbolcu için verdiği şikayet dosyasında Mauro Icardi'nin aldığı cezanın emsal olarak gösterildiği kaydedildi.

Sarı - kırmızılı kulübün şikayet sonrası TFF'nin alacağı reaksiyonu bir an önce beklediği ifade edildi.

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