Galatasaray'dan TFF'ye yabancı oyuncu başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı açıklamasının ardından Galatasaray harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın konuyla ilişkin Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağı ortaya çıktı.



Kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunan sarı-kırmızılı cephesinin, sınırsız yabancı talebinde bulunacağı iddia edildi.



Kulüpler Birliği toplantısında da Galatasaray'ın, bu olayı masaya getireceği öğrenildi.



TFF YENİ YABANCI KURALI



A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak.



2025-26 sezonunda da 14 yabancı listeye yazılabilecek. Ancak 14 yabancı futbolcudan en az ikisinin 01.01.2003 tarihinden sonra doğmuş olması gerekli.



2026-27 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az dördünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.



TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan (yabancı futbolcu) en fazla 14 futbolcu bulundurabilir. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez." denildi.



2026-2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmasının zorunlu tutulduğu federasyon açıklamasında, "14'ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri A takım listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A takım müsabakalarında oynatamazlar." ifadelerine yer verildi.