Galatasaray'dan Torreira açıklaması: Maça devam edememişti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira sakatlık yaşadı.



Karşılaşmanın 63. dakikasında kendisini yere bırakan Uruguaylı yıldız, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Tecrübeli futbolcu, maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray, Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmadığını ve 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdüreceğini açıkladı.



Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:



“Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir.”