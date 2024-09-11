Galatasaray'dan transfer atağı: Zalewski yolda, Onyedika gelmek istiyor

Türkiye'de yaz transfer sezonunun bitimine 2 gün kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

ZALEWSKI'DE SONA DOĞRU

Tuttomercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Galatasaray'ın Roma ile sözleşmesinin bitimine 1 yıldan az bir süre kalan Polonyalı oyuncu için sezon başına 2 milyon euro ve bonuslar dahilinde bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Zalewski'nin sarı-kırmızılılara transfer olmaya hazır olduğu belirtildi.

ONYEDIKA GELMEK İSTİYOR

Öte yandan haberde Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı da radarına aldığı belirtildi.



Club Brugge'un Nijeryalı yıldız için 17 milyon euroluk bonservis talebi bulunuyor.

Ancak 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istemesi sarı-kırmızılıların transferde elini güçlendiriyor.

"TRANSFER BEKLİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada bugün bir transferin duyurulmasını beklediğini söyledi.