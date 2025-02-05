Galatasaray'dan Trippier bombası: Geri sayım başladı

Galatasaray, Newcastle United sağ beki Kieran Trippier'i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.



ESPN'e konuşan bir kaynağa göre, transfer süreci karmaşık olsa da sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Şubat'ta sona ereceğinden, Galatasaray'ın bu tarihe kadar kadrosuna takviye yapması gerekiyor.



Kulüp, transfer penceresi kapanmadan önce bir sağ bek ve bir stoper transfer etmeyi hedefliyor.



KADRO BİLDİRİMİ 6 ŞUBAT



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kadro listesini 6 Şubat'a kadar güncellemek zorunda olduğu için Trippier transferini bu tarihe kadar tamamlamayı planlıyor.



Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, eğer turu geçerse son 16 turunda muhtemel rakipleri arasında Manchester United veya Tottenham bulunuyor.



Bu sezon Newcastle formasıyla 17 maça çıkan Trippier, ilk 11'de düzenli olarak yer bulmakta zorlandı.



34 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de yalnızca 5 maça ilk 11’de başladı ve Tino Livramento’nun arkasında yedek konumuna düştü.