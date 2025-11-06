Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk: Ajax'ı şoke etti, yapılmayanı yaptı

Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom toplamda da 3. kez kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı müsabakada 2-0’lık skorla elde etmişti.

Galatasaray, Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.