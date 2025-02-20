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Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e derbi daveti

Galatasaray, yabancı hakem tartışmaları sonrası Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti.

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e derbi daveti

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak - derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuran Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Ceferin'e mektup gönderdi.

Mektupta Ceferin'in Fenerbahçe derbisine davet edildiğinin yazdığı belirtildi.

Galatasaray, yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na yürütmeyi durdurma başvurusu da yapmıştı.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu’na yabancı hakem itirazı

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu’na yabancı hakem itirazı

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