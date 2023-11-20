Galatasaray'dan UEFA'ya Bayern Münih şikayeti: Bu seviyede görev alamayacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Bayern Münih ile karşılaştığı mücadelede VAR sistemi bozuldu.

Harry Kane'in kaydettiği gol sonrası VAR sistemi bozulduğu için saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilmedi.

Orta hakem Antonio Nobre, VAR çizgisi çekilmediği için protokol gereğince yan hakemin kararına uymak durumundaydı.

Ancak Portekizli hakem VAR ile iki kez konuşmasının ardından golü verdi.

Sabah'ın haberine göre, Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı ekip tarafından VAR protokolünü uygulamadığı gerekçesiyle 5 sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.

BU SEVİYEDE BİR DAHA MAÇ YÖNETEMEYECEK

Galatasaray yönetimi yaptığı şikayetin ardından kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Nobre'ye bir daha bu seviyelerde görev verilmeyeceği aktarıldı.