Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet
01.12.2025 17:31
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçının hakemini UEFA'ya şikayet etti.
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine saatler kala Şampiyonlar Ligi hakemi için açıklama geldi.
Sarı kırmızılılar tartışmalı kararlara imza atan hakemin UEFA'ya şikayet edildiğini duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu."