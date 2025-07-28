Galatasaray'dan üst üste iki transfer birden: Biri 16, diğeri 17 yaşında!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından tüm odağını Victor Osimhen'e çevirmişti. OSIMHEN BEKLENİRKEN İKİ TRANSFER BİRDEN



Nijeryalı golcüyü de kısa süre içinde açıklaması beklenen Galatasaray, iki genç oyuncunun transferini bitirdi.

DHA'nın haberine göre 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen iki genç futbolcu Galatasaray'la anlaştı.



Geçen yıl aralık ayında profesyonel sözleşme imzalanan ve devre arasında A takıma alınan 16 yaşındaki sol kanat Mustafa Duru ve 17 yaşındaki kaleci Arda Yılmaz'ın antrenmanlara katılmadığı öğrenilirken, iki yıldız adayının Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.

TRABZONSPOR DA İSTEDİ



Alt yaş gruplarında milli formayı giyen iki genç krampondan Mustafa'yı Trabzonspor'un da transfer etmek istediği ancak oyuncunun tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığı ifade edildi.



ALTINORDU'NUN KAZANACAĞI PARA Altınordu'nun bu iki transferden 600 bin Euro bonservis geliri elde edeceği, futbolcuların bir sonraki satışlarından yüzde 25 pay alacağı bildirildi.