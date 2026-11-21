Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasının VAR koltuğunda Erkan Engin görev yapacak.

MHK'nin Samsunspor maçına VAR olarak Erkan Engin'i atamasına Galatasaray tepki gösterdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Gençlerbirliği maçı öncesinde VAR hakemi Erkan Engin’le ilgili geçmişte yaşananları, dikkat çeken görevlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmış, uyarılarımızı da açıkça yapmıştık.

Peki ne oldu? Gençlerbirliği maçında çok net bir penaltımızda VAR hakemi Erkan Engin orta hakemi uyarmadı.

Şimdi bakıyoruz, bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen aynı Erkan Engin’i Samsunspor maçımıza da atamışlar.

Dolayısıyla biz de soruyoruz: Sayın Başkan’ın bu kadar net bir duruşu varken, Erkan Engin’deki bu ısrarın sebebi nedir?

Bir başka dikkat çekici konu daha var. Kocaelispor –Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanırken, bu sezon ilk defa bizim bir iç saha maçımıza yabancı VAR hakemi atanmıyor.

Peki neden? Bu farklı uygulamanın gerekçesi nedir?

Açıkçası bütün bunlar bizde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bunun bir tesadüf mü, yoksa önümüzü kesmeye yönelik bir çaba mı olduğunu hep birlikte göreceğiz."