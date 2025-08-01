Galatasaray'dan Victor Osimhen için olay itiraf: "Türkiye'den teklif gitti, verilen cevabı biliyoruz!"

Galatasaray , geçtiğimiz sezon kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini 75 milyon euro karşılığında almıştı. Resmi açıklamanın yapılmasının ardından Nijeryalı golcü formayı giymiş ve imzayı atmıştı. Osimhen transferinde aktif olarak rol oynayan ve görüşmeleri sürdüren isim olan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavukcu, "Osimhen'e Türkiye'den başka bir teklif geldi mi?" sorusunu yanıtladı. Abdullah Kavukcu'nun sözleri şu şekilde: "BAŞKA TAKIMLAR DA AÇIKLASIN" "Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YAPILDI, CEVAP VERİLDİ"



"Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti. Napoli açıklayabilir bunları."



"GALATASARAY'IN ÇOK İYİ ÇEVRESİ VARDIR"



"Napoli'ye de teşekkürler. bu operasyonu sadece George ile değil, George bizim için çok değerlidir, sadece 1 kişiyle yaptığımız transfer süreci değildir. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz vardır. Galatasaray böyle büyük bir camiadır. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yoktur."