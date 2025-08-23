NTV.COM.TR

Galatasaray'dan voleybol takımına önemli takviye

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Michael Wright'ı transfer ettiğini duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon çalışmaları kapsamında HDI Sigorta Erkek Takımı'mız, ABD'li pasör Michael Wright ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Wright, son olarak Almanya ekibi SVG Lüneburg'da forma giydi.

