Galatasaray'dan Wilfried Singo için sakatlık açıklaması
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş işe oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun son durumunu paylaştı. Başarılı bek oyuncusunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sakatlık durumu merak edilen Wilfried Singo için Galatasaray Kulübü'nden açıklama yapıldı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde strain tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.
26. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Ligde dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşamış ve 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı.
