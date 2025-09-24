Galatasaray'dan yeni anlaşma

Galatasaray Kulübü, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Spor Kulübü ile iş birliği protokolü imzaladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rams Park'ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri Eray Yazgan, Ece Bora ile Lara Yılmaz, yüzme ve otizm yüzme şubeleri menajeri Nükte Özgör, SOBE Vakfı Başkan Vekili Targun Polat, yönetim kurulu üyesi Süleyman Oğuz'un yanı sıra Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, ikinci başkan Celalettin Hakan Katırcı ve başkan vekili Lütfi Can Başaran katıldı.



Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "SOBE ile Konyaspor ve Galatasaray'ın iş birliği çok önemli. Süper Lig'de yarışmacı iki kulüp olmamıza rağmen toplumu ilgilendiren olaylarda özellikle SOBE gibi çok güzel etkinlikleri yapan bir kurumla beraber bizim de buna destek vermemiz çok önemliydi. Bunun güzelliği rakip olan iki kulübün toplumun güzelliği için yapılan etkinliklerde bir araya gelmesi, iş birliği yapması bence örnek bir davranış. Dolayısıyla ben hem SOBE başkanıma hem Konyaspor başkanıma bu iş birliğine katkı verdikleri için de teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projeleri el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.