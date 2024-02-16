Galatasaray'dan yeni transfer Serge Aurier için sakatlık açıklaması

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Serge Aurier sakatlandı.

ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili’nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye’ye geldiğinde yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.



Aurier sakatlığı nedeniyle Avrupa'daki Sparta Prag maçının kadrosuna alınmamıştı.