Galatasaray'dan Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı’nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün’ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.



Galatasaray, Akgün'ün sözleşmesini 2026'ye kadar uzatmıştı. Milli oyuncuya 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin TL, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin TL, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin TL ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin TL garanti ücret ödeneceği açıklanmıştı.

