Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması

Galatasaray, Yusuf Demir'le ilgili iddiaların ardından bir açıklama paylaştı.



Kulüpten yapılan açıkalamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." denildi.

NE OLMUŞTU?



Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, taksidini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdiği iddia edilmişti.



Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu.

