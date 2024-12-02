Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması: Sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın Süper Lig'de dün Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildi.

ÖDEM VE AYAK BİLEĞİ BAĞLARINDA GERİLME



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır" denildi.



Milli futbolcu, dünkü karşılaşma sonrası stattan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı.