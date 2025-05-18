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Galatasaray'dan Ali Koç, Mourinho ve Acun Ilıcalı'ya gönderme

Galatasaray, Ali Koç, Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı’nın bulunduğu bir video paylaştı.

Galatasaray'dan Ali Koç, Mourinho ve Acun Ilıcalı'ya gönderme

, şampiyonluk sonrası Ali Koç, Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı’nın bulunduğu bir video yayınladı.

Videoda, "Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız…" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO

Galatasaray taraftarı sokağa döküldü

Galatasaray taraftarı sokağa döküldü

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