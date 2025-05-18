Galatasaray'dan Ali Koç, Mourinho ve Acun Ilıcalı'ya gönderme
Galatasaray, Ali Koç, Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı’nın bulunduğu bir video paylaştı.
Galatasaray, şampiyonluk sonrası Ali Koç, Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı’nın bulunduğu bir video yayınladı.
Videoda, "Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız…" ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO
Bu filmin sonu yok.— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025
Kaderinizden kaçamazsınız…#5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/0vWr7U8k6R
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