Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Bodrum’da bulunan bir eğlence mekanında 24’üncü şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Ümit Karan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Galatasaray'ın 24’üncü şampiyonluk kupası da sergilendi. Öte yandan, gecede şarkıcılar Çelik ve Zara sahneye çıktı.

TRANSFERDE SON DURUM

zbek, "Bodrum’da 24’üncü şampiyonluğu kutluyoruz. '40 gün 40 gece bu şampiyonluğu kutlayacağız' demiştim. Geçen sene de kutlamıştık ve 24’üncü şampiyonluğun sözünü vermiştik. Bu sene de 25’inci şampiyonluğun sözünü veriyorum. İnşallah önümüzdeki sene bu aylarda 25’inci şampiyonluğu ve 5’inci yıldızı kutlayacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmelerimiz daha da hızlanacak. Noktasal transfer yağacağız, eksiklerimizi biliyoruz. Çok kısa sürede çok farklı haberler vereceğim. Transfer, yapılmadan imzayı atmadan söylenmesi sakıncalı olan bir konu. Galatasaray’ın menfaatlerini düşünerek transferler bittiğinde bilgi vereceğim. Milli takıma başarılar diliyorum. İyi bir şekilde çıktık. Avusturya’yı geçmemiz lazım, geçebilecek kapasitemiz var. Orada da Galatasaraylı futbolcularımız güzel hizmet veriyor. Hepsinin gözlerinden öpüyorum, inşallah bizi sevince boğacaklar." dedi.

Batshuayi transferinde yaşanan son durum ile ilgili de Özbek, "Yarın sabahı (Bu sabah) bekleyin onunla ilgili bilgi vereceğiz." diye konuştu.

