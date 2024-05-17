Galatasaray'dan derbi için kupa talebi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye sahne oluyor.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı idarecilerin Fenerbahçe derbisinde kupa kaldırmak istemediği öne sürüldü.

ÖZEL BİR TÖREN PLANLIYOR

Galatasaray'da idarecilerin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem şampiyonluk kupası hem de Süper Kupa için bir talepte bulunmadığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar her iki kupa için de RAMS Park'ta özel bir tören yapmayı planlıyor.

KADIN FUTBOL TAKIMI KUPA KALDIRACAK

Galatasaray yönetiminin derbi öncesi TFF'den şampiyon olan kadınların kupasını istediği ve maça gelen kadın futbol takımının mücadele öncesinde taraftarla birlikte kupayı kaldıracağı aktarıldı.

Süper Lig'de 99 puanla lider konumunda bulunan Galatasaray, Pazar akşamı Fenerbahçe'den 1 puan alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.