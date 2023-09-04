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Galatasaray'dan Fatih Terim'e kutlama

Galatasaray, eski futbolcuları ve teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e kutlama

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Kulübü, teknik direktör 'in doğum gününü kutladı.

"NİCE MUTLU YILLARA İMPARATOR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator." ifadeleri kullanıldı.

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