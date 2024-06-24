NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'dan Oğuz Aydın hamlesi

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Oğuz Aydın hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'dan Oğuz Aydın hamlesi geldi. 

Galatasaray, uzun zamandır ilgilendiği transferde oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.

23 yaşındaki futbolcunun kulübü Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor.

BU SEZONUN KARNESİ

Akdeniz ekibiyle 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Aydın, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıktı ve 13 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon transfer çalışmalarında daha önce Michy Batshuayi ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın yardımcılığına Önder Karaveli geliyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın yardımcılığına Önder Karaveli geliyor

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...