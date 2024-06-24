Yeni sezon transfer hazırlıklarına devam eden Galatasaray'dan Oğuz Aydın hamlesi geldi.

Galatasaray, uzun zamandır ilgilendiği transferde oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.

23 yaşındaki futbolcunun kulübü Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor.

BU SEZONUN KARNESİ



Akdeniz ekibiyle 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Aydın, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıktı ve 13 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon transfer çalışmalarında daha önce Michy Batshuayi ile prensip anlaşmasına varmıştı.