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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu’na yabancı hakem itirazı

Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu’na yabancı hakem itirazı

, Süper Lig'in 25. Haftasında oynanacak  derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle ilk resmi adımı attı.

Sarı kırmızılı ekip Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı.

DERBİYE SLOVAK

TFF, 24 Şubat'ta oynanacak derbide Slovak hakem Slavko Vincic'in görev yapacağını açıklamıştı.

Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu’na yabancı hakem itirazı - 1
Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti

Derbide düdük çalacak Slavko Vincic'in yönettiği maçlar: Milli futbolcuya aldatmaya yönelik hareketten kart göstermişti

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