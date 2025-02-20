Galatasaray'dan Tahkim Kurulu’na yabancı hakem itirazı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. Haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle ilk resmi adımı attı.

Sarı kırmızılı ekip Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı.

DERBİYE SLOVAK HAKEM



TFF, 24 Şubat'ta oynanacak derbide Slovak hakem Slavko Vincic'in görev yapacağını açıklamıştı.

Vincic'in yardımcılıklarını da vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam.