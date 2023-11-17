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Galatasaray'dan TFF'ye Suudi Arabistan başvurusu

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

Galatasaray'dan TFF'ye Suudi Arabistan başvurusu

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Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor.

, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI İSTEĞİ

Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelesinin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını talep ederek TFF'ye yazı gönderdi. 

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