Galatasaray'dan TFF'ye Suudi Arabistan başvurusu

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor.

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI İSTEĞİ



Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelesinin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını talep ederek TFF'ye yazı gönderdi.