Galatasaray'da Osimhen maskeleri satışa çıktı

Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya teslim edilecek.

Çalışmalar tamam, o zamaaaan parti başlasın! 🎭



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🚨Bilgilendirme: Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya… pic.twitter.com/2t7GoDoW1g