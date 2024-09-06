Galatasaray'da Osimhen maskeleri satışa çıktı

Galatasaray, yeni transferleri Victor Osimhen için maske hazırladı.
Ön siparişe açılan maskelerin fiyatı 349.99 olarak belirlendi.
Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya teslim edilecek.
Çalışmalar tamam, o zamaaaan parti başlasın! 🎭— GSStore (@GSStore) September 6, 2024
Osimhen maskesi için ön sipariş fırsatı şimdi https://t.co/IfM50EvBGU’da taraftarlarını bekliyor! 🚀
Siparişini hemen oluşturmak için tıkla 👉 https://t.co/7FRDdzEDYo
🚨Bilgilendirme: Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya… pic.twitter.com/2t7GoDoW1g
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Galatasaray