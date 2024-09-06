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Galatasaray'da Osimhen maskeleri satışa çıktı

Galatasaray, Victor Osimhen maskelerinin satışa sunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Osimhen maskeleri satışa çıktı

, yeni transferleri Victor Osimhen için maske hazırladı.

Ön siparişe açılan maskelerin fiyatı 349.99 olarak belirlendi. 

Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya teslim edilecek. 

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