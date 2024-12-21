Galatasaray'da Roland Sallai Kayserispor maçında cezalı
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
ROLAND SALLAI CEZALI
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maçın kadrosunda yer alamayacak.
3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
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