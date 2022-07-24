Galatasaray'da Seferovic golle başladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.



Karşılaşmaya iyi başlayan ve rakip kalede birkaç önemli fırsat yakalayan Galatasaray, aradığı golü 30. dakikada buldu. Gomis'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, uzak mesafeden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



Kasımpaşa, kısa sürede rakibine karşılık vererek skoru 1-1 yaptı. Lacivert-beyazlı takımın 35. dakikadaki atağında Ben Ouanes'in çizgiye indikten sonra çıkardığı topa, Hajradinovic ceza yayı içinden sert vurdu ve meşin yuvarlak yan kale direğine de çarparak ağlara gitti.



İkinci yarının ilk bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Galatasaray 66. dakikada yeni transferi Seferovic ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.



Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topla ceza sahasına giren Seferovic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Kalan sürede iki takım da skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.