Galatasaray'da tatil sona erdi derbi mesaisi başladı
Şampiyonluk yarışında puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray'da milli takım tatili bitti. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisi için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da tatil sona erdi.
Antalyaspor galibiyetinin ardından izin yapan Galatasaray, ilk antrenmanını Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmaya milli takımlarına gitmeyen futbolcular katıldı.
Trendyol Süper Lig'de bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide Beşiktaş'a konuk olacak.
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