Galatasaray'ı reddetti, Inter'e gitti ve Mourinho'ya teşekkür etti: "Bana yardımcı oldu"
Inter'in satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Zalewski, Jose Mourinho itirafında bulundu.
Galatasaray'ın geride kalan sezonun başında kadrosuna katmak istediği ancak olumlu sonuçlandıramadığı Nicola Zalewski, Inter'e transferi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Inter, ara transferde Roma'dan kiraladığı Polonyalı futbolcunun bonservisini sezonun sona ermesiyle birlikte aldı. 6 milyon euro ödenen 23 yaşındaki futbolcu, İtalya'dan Corriere della Sera'ya konuştu.
"BURADA KALICI OLMAYA ÇALIŞTIM"
Transferini değerlendiren Zalewski, "Birden fazla mevkide oynayabilmem, ilk maçımda gol atmam ve iyi performans sergilemem, Inter'in bonservisimi alması için önemliydi. İlk günümden itibaren burada kalıcı olmaya çalıştım." dedi.
"BİR FIRSATIMIZ OLACAK"
Başarılı futbolcu, kendisine yöneltilen "Teknik direktör Chivu da sen de Mourinho'ya bir şeyler borçlusunuz, bunu konuştunuz mu?" sorusuna "Hayır ama bir fısatımız olacak" cevabını verdi.
"MOURINHO'YA TEŞEKKÜR ETMEM GEREKİYOR"
Babasının vefatı ve Mourinho'nun desteği için konuşan Zalewski, "Babam güçlü bir aile kurdu ve bize önemli değerler kattı. Ayrıca Mourinho'ya teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü babamın vefatından sonra bana çok yardımcı oldu. Sadece futbol olarak değil, manevi biçimde desteğini hissettim." ifadelerini kullandı.
"BAŞARIM, MOU SAYESİNDE"
Zalewski daha önce verdiği röportajda ise "Polonya Milli Takımı'nda oynuyorsam; bana inanan Mourinho, De Rossi ve Juric sayesindedir." demişti.
GALATASARAY İTİRAFI
Polonyalı futbolcu, Galatasaray'la ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sezon başında Galatasaray ve PSV'ye çok yakındım. Her şeyi analiz ettim ve bana en iyi görünen kararı verdim: Roma'da kalmak! Roma'dan o an mı yoksa sözleşmem bittiğinde mi ayrılmamın daha iyi olacağını hiç düşünmemiştim. Genç bir futbolcuyum, benim için en önemli şey oynamak ve bunu Roma'da yapmak istiyordum. Galatasaray'ı reddettikten sonra kadro dışı bırakıldım. Açıkçası buna şaşırdım ancak neyse ki köprünün altından sular aktı.
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