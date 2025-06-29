Galatasaray'ı reddetti, Inter'e gitti ve Mourinho'ya teşekkür etti: "Bana yardımcı oldu"

"BİR FIRSATIMIZ OLACAK" Başarılı futbolcu, kendisine yöneltilen "Teknik direktör Chivu da sen de Mourinho'ya bir şeyler borçlusunuz, bunu konuştunuz mu?" sorusuna "Hayır ama bir fısatımız olacak" cevabını verdi.

"BURADA KALICI OLMAYA ÇALIŞTIM" Transferini değerlendiren Zalewski, "Birden fazla mevkide oynayabilmem, ilk maçımda gol atmam ve iyi performans sergilemem, Inter'in bonservisimi alması için önemliydi. İlk günümden itibaren burada kalıcı olmaya çalıştım." dedi.

"MOURINHO'YA TEŞEKKÜR ETMEM GEREKİYOR"

Babasının vefatı ve Mourinho'nun desteği için konuşan Zalewski, "Babam güçlü bir aile kurdu ve bize önemli değerler kattı. Ayrıca Mourinho'ya teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü babamın vefatından sonra bana çok yardımcı oldu. Sadece futbol olarak değil, manevi biçimde desteğini hissettim." ifadelerini kullandı.

"BAŞARIM, MOU SAYESİNDE"



Zalewski daha önce verdiği röportajda ise "Polonya Milli Takımı'nda oynuyorsam; bana inanan Mourinho, De Rossi ve Juric sayesindedir." demişti.