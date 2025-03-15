Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, kariyerinde 6. kez hat-trick yaptı

Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki golcü, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla Galatasaray'da 30. resmi maçına çıktı.

Karşılaşmanın 30, 45+3 ve 52. dakikalarında golle buluşan Osimhen, Süper Lig'deki 22'nci maçında 20 gole ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, bu sezon gol sayısını 26'ya çıkardı.

Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, kariyerinin de 6. üçlemesine ulaştı.

Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda ve Napoli formalarıyla 5 kez bu başarıyı elde eden yıldız oyuncu, Galatasaray’da da 6. hat-trickine imza attı.



Victor Osimhen, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada da, "Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum ama en önemli hedefimiz 5. yıldızı takmak" ifadelerini kullandı.