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Galatasaray'ı yenen VakıfBank yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Vakıfbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-14, 25-19 ve 25-18'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Vakıfbank bu galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray'ı yenen VakıfBank yarı finalde

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AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Vakıfbank, HDI Sigorta'yı 25-14, 25-19 ve 25-18'lik setler sonucunda 3-0 yendi. 

Vakıfbank bu galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırmayı başardı.

MAÇTAN NOTLAR

SALON: VakıfBank Spor Sarayı 

HAKEMLER: Erol Akbulut, Onur Coşkun 

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, Logan Egglestone, Mina Popovic, Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), Sude Hacımustafaoğlu 

SETLER: 25-14, 25-19, 25-18 

SET SÜRELERİ: 19’, 26’, 20’ 

Galatasaray'ı yenen VakıfBank yarı finalde - 1
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