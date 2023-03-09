Galatasaray'ı yenen VakıfBank yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Vakıfbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-14, 25-19 ve 25-18'lik setler sonucunda 3-0 yendi.
Vakıfbank bu galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırmayı başardı.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Onur Coşkun
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, Logan Egglestone, Mina Popovic, Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), Sude Hacımustafaoğlu
SETLER: 25-14, 25-19, 25-18
SET SÜRELERİ: 19’, 26’, 20’