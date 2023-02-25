Galatasaray'ın 10 numara için hedefi Fabian Rieder

Arsen Zakharyan ve Konstantelias transferlerinde sonuç alamayan Galatasaray rotasını değiştirdi.



Sarı-kırmızılar, Young Boys forması giyen ve 10 numara pozisyonunda oynayan Fabian Rieder'ı radarına aldı.



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray 21 yaşındaki oyuncu için İsviçre ekibi ile ilk teması kurdu. Ancak Young Boys'un Rieder için kapıyı 10 milyon eurodan açtığı belirtildi.



Galatasaray'ın önceki transferlerde olduğu gibi pazarlık yaparak bu rakamı düşürmeye çalışacağı söylendi. Fabian Rieder, 10 milyon euro piyasa değeriyle İsviçre Ligi'nin en pahalı oyuncusu konumunda bulunuyor.