Galatasaray'ın 18'lik genç yeteneği İstanbul'da
09.01.2026 18:03
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, İstanbul’a iniş yaptı.
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ilk transferini İstanbul'a getirdi.
Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı 2008 doğumlu futbolcu Can Armando Güner, Türkiye'ye geldi.
18 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacak.
TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYABİLİR
Futbola Schalke altyapısında başlayan Güner için Türk vatandaşlığı resmi adımları da atıldı.
Güner'in Türk statüsünde forma giymesi sağlanacak.
ARJANTİN ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ
Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.
Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.