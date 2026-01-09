Galatasaray'ın 18'lik genç yeteneği İstanbul'da

ARJANTİN ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ



Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.