Galatasaray'ın 31.5 milyon euroluk planı tutmadı

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün için hedeflerini tutturamadı.

Sarı-kırmızılı ekip Nicolo Zaniolo'yu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Sabah'ın haberine göre, Ancak İngiliz kulübündeki maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alma şartını karşılayamayan İtalyan oyuncunun geri döneceği belirtildi.

İngiltere Chanpionship'te Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün için ise 25 maça bağlı ilk 11 şartı koşuldu.

Yunus yedek kaldığı için 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu geçersiz oldu.

İngiltere'ye gönderdiği Zaniolo ve Yunus'tan toplam 31.5 milyon euroluk bonservis beklentisinde olan Galatasaray'ın sezon sonunda iki oyuncusunu da geri çağıracağı aktarıldı.