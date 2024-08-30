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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu: 7 eksik!

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 7 eksik bulunuyor.

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu: 7 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak 'ın kamp kadrosu belli oldu.

Eşi İngiltere’de doğum yapan Gabriel Sara özel izinli olduğu için kamp kadrosuna alınmadı.

Diğer eksikler: 

Wilfried Zaha (Transfer görüşmesi)
Derrick Köhn
Sergio Oliveira
Halil Dervişoğlu
Taylan Antalyalı
Alexandru Cicaldau

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victoe Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu: 7 eksik! - 1

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